Кремль: надо обсуждать участие стран СНГ в партнёрских программах с НАТО

В Кремле разделяют продвижение инфраструктуры НАТО на территорию стран СНГ и их участие в партнёрских программах с Альянсом, однако этот процесс требует продвижения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В таких программах задействованы такие союзники России, как Армения и Казахстан, сообщили ТАСС.

Это зависит от конкретных программ, от глубины и характера участия, потому что они все разные, здесь нужно обсуждать конкретно взятую программу, здесь нельзя делать каких-то общих выводов. Тем более сейчас, когда основные обсуждения и переговоры только предстоят, — заявил Песков.

По его словам, «одно дело — участие в партнёрских программах, другое дело — интеграция в политическую и военную инфраструктуру Североатлантического альянса». Он также заявил, что Россия продолжает обсуждать со своими союзниками на территории бывшего СССР вопросы взаимодействия с Альянсом.

Ранее лава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. По его словам, Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы её в очередной раз «заболтали» по вопросу расширения НАТО.