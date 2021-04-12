Турция закрывается: коронавирус сделал страну опасной для туристов

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом обсуждает запрет или ограничение авиаперелётов в Турцию на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. На днях Турция вышла на шестое место в мире по темпам распространения COVID-19. NEWS.ru рассказывает, почему ситуация так резко ухудшилась, насколько эффективно соблюдаются коронавирусные ограничения в стране и чего стоит опасаться российским туристам.

Турция вошла в число первых трёх стран, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение в августе 2020 года, и быстро стала самым популярным направлением заграничного туризма среди россиян. Но всё ведёт к тому, что сохранить лидерские позиции в 2021 году стране вряд ли удастся.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. Во время священного месяца Рамадан, который начинается 13 апреля, кафе и рестораны в стране будут работать только навынос. Кроме того, комендантский час с 21:00 до 05:00 распространяется на всю страну, а в «красных» регионах, где заболеваемость особенно высока, из дома без крайней необходимости нельзя выходить и в выходные. На данный момент в «красную зону» входит большая часть регионов, включая Стамбул и Анкару.

Подобные меры — ответ на всплеск заболеваемости коронавирусом, отмечаемый с конца марта. Сегодня Турция стоит на шестом месте по темпам распространения COVID-19 в мире. В воскресенье, 11 апреля, в стране обнаружили более 50 тысяч заразившихся. При этом пятая часть тестов на коронавирус даёт положительный результат — знак того, что реальная заболеваемость может быть гораздо выше.

В начале марта Анкара ослабила часть ограничений, что многие специалисты посчитали преждевременным. Кроме того, по стране начали активно циркулировать более заразные британский, бразильский и южноафриканский варианты коронавируса: сегодня они отвечают за 75% новых заражений. Последствия этих двух факторов стали заметны в конце марта, когда правительство вынуждено было вернуть ограничения.

Источник NEWS.ru в Стамбуле отмечает, что горожане довольно добросовестно соблюдают правила — держат дистанцию, носят маски и обрабатывают поверхности санитайзерами, которые были популярны там ещё до пандемии. Этого же будут ожидать и от туристов, хотя комендантский час на них не распространяется — иностранцам можно гулять в любое время суток. Однако нужно быть готовым объясниться с полицейскими и показать на входе в общественные места HES-код, который присваивается туристу при пересечении границы.

Mine Toz/Keystone Press Agency/Global Look Press

На самом деле, тут хорошая культура соблюдения дистанции. Они тут всё дезинфицируют, — пояснил источник NEWS.ru. — На входе в крупные магазины HES-коды проверяют. Чтобы их получить, нужно кинуть СМС на номер с паспортными данными. Тебе приходит код, действующий определённое время. По нему, если ты заразился, будут отслеживать, где ты был и с кем контактировал.

По мнению собеседника NEWS.ru, в рост заболеваемости внесла свой вклад правящая Партия справедливости и развития, которая начала собирать многотысячные митинги, как только первая волна пандемии отступила.

Пока что Турция не требует от туристов из России соблюдать карантин. Единственное условие въезда в страну — негативный ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполнение онлайн-формуляра . Скорее всего, такие условия будут действовать и в туристический сезон. Около 11% ВВП Турции обеспечивается за счёт туриндустрии, поэтому Анкара крайне не заинтересована в ограничении въезда. В прошлом году она уже потеряла $22 млрд на падении международного туризма.

Спасти туристический сезон может помочь ускоренная программа вакцинации, но на данный момент стране, полагающейся почти исключительно на китайские прививки, не хватает спасительных доз.

У Турции есть мощности для вакцинирования миллиона человек в день, — заявляет президент Турецкой медицинской ассоциации Корур Финканчи. — Но мы зависим от стран, которые производят вакцины.

Анкара заказала 100 млн доз китайского препарата Sinovac, который показал 83,5% эффективности во время третьей фазы испытаний в Турции. Но производитель не смог вовремя выполнить свои обязательства. Это вынудило президента Эрдогана публично раскритиковать китайских партнёров во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в конце марта. По его словам, Пекин не доставил в Турцию даже первую партию в 50 млн доз, которая должна была прибыть в республику ещё в конце февраля.

Тем не менее власти страны ожидают, что к концу мая им удастся вакцинировать 50 млн человек, что позволит достичь порога коллективного иммунитета. При этом работники туристической индустрии получат прививки в приоритетном порядке. На данный момент хотя бы одну дозу прививки сделали 16 млн граждан страны при населении в 82 млн. В Анкаре также добавляют, что для туристов из стран, которые тоже достигли коллективного иммунитета, вскоре могут отменить требование о негативном ПЦР-тесте на границе. Первым государством, которого, вероятно, коснётся послабление, станет Великобритания.