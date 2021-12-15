Козак и помощник госсекретаря США продолжат контакты по Донбассу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид договорились продолжить контакты по урегулированию ситуации в Донбассе. Это будет происходить с учётом позиции США о предоставлении Донбассу особого статуса, сообщил источник, принимавший участие в переговорах, передаёт РИА Новости. Встреча Козака и Донфрид прошла в Москве и продлилась два часа.

Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учётом заявленной президентом США Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта, — заявил источник.

До встречи с Козаком Донфрид пообщалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

В ходе визита в Москву она озвучила готовность Вашингтона оказывать содействие дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и усилиям «нормандского формата». При этом она отметила, что прогресс в разрешении данной ситуации на юго-востоке Украины возможен лишь через выполнение Минских соглашений.

Помощник госсекретаря США также выразила озабоченность наращиванием военного присутствия России у границ с Украиной и подтвердила приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва передала Донфрид конкретные предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что данный вопрос чрезвычайно важен для безопасности России и надеется на положительную реакцию США и НАТО.