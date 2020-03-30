По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, 40% пациентов, которым потребовалась искусственная вентиляция лёгких, моложе 40 лет. Это подтверждает пугающий тренд, наблюдающийся в зарубежных странах: всё больше молодёжи оказывается в больницах. Свежие данные свидетельствуют о том, что на смертность от COVID-19 влияет не столько возраст, сколько наличие сопутствующих заболеваний. Кроме того, было замечено, что вероятность умереть от нового коронавируса выше у людей с невысоким достатком, чем у богачей.
Количество «тяжёлых» молодых пациентов в процентном соотношении, судя по последним данным, выше в России, чем в других странах. Центр по контролю и профилактике заболеваний США
Несмотря на то, что молодые люди всё чаще оказываются в реанимации, риск умереть для них всё равно остаётся низким. Самые первые данные о коронавирусе из Китая
Впрочем, нельзя упускать из виду, что испытывающие лёгкие симптомы коронавируса предпочитают не общаться в больницу, поэтому не попадают в статистику. Так как лёгкое течение болезни характерно как раз для людей младше 40, можно предположить, что среди них больше всего невыявленных случаев, а значит процент попадающих в реанимацию на самом деле ниже, чем по официальным данным.
Учёные всё больше
Это отчасти объясняет, почему COVID-19 ударил прежде всего по беднейшим слоям населения. Среди граждан с низкими доходами не только
Никому нет дела до здоровья рабочих, пока богачи укрываются, — приводит слова одной из работниц той фабрики The New York Times. — А бедноте, чтобы прокормить себя, приходится выходить на улицы и рисковать.
Высокая смертность среди необеспеченных граждан в свою очередь объясняется тем, что из-за нездорового образа жизни у них на 10% чаще
Россия пока не приводит данных о социальном положении тех, кто оказался в больнице из-за коронавируса. Однако нельзя не заметить, что по сравнению, например, с США в России в четыре раза больше людей до 40 лет, которым потребовалась интенсивная терапия. Этому могло способствовать множество факторов, но, учитывая зависимость течения коронавируса от социального положения, отмеченную в других странах, напрашивается неутешительный вывод. По россиянам коронавирус может ударить сильнее из-за того, что малообеспеченных в нашей стране больше, чем на Западе.
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