https://static.news.ru/photo/01612176-e9cc-11e9-931d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrik Ã–Sterberg/Tt/Global Look Press

Король Швеции Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома сразу пятерых своих внуков. Речь идёт о детях его сына Карла Филипа и его дочери Мадлен.

Как сообщают « Известия », они больше не будут принадлежать королевскому дому, однако при этом сохранят титулы принцев и принцесс. Это решение позволит им расти в обычных условиях и стать теми, кем они захотят в будущем, в том числе заниматься бизнесом или политикой. При этом, как заявил представитель Королевского дома Фредрик Версэль, решение не окажет принципиального влияния на королевские расходы.

Ранее News.ru писал, что решение об отречении внуков Карла XVI Густава вынашивалось последние несколько лет. Связано это с тем, что в противном случае в очереди на престол оказались бы десять человек.