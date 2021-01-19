Контрразведка США призвала Байдена уделить внимание китайской угрозе

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Администрация избранного президента США Джо Байдена должна определиться, как Америка будет противостоять угрозе со стороны Китая. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванин.

Ни одна страна не представляет для США большую с точки зрения разведки опасность, чем Китай, — рассказал Эванин в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что Пекин осуществляет против США «злонамеренную кампанию», в которой использует высокие технологии. По его словам, китайские власти используют подкуп, шантаж и прибегают к тайным сделкам с предпринимателями. Они пытаются влиять на американскую политику для того, чтобы она соответствовала интересам Китая.

Директор центра контрразведки отметил, что угрозы для США представляют не только Китай, но и Иран, Россия и другие страны. Администрации Джо Байдена следует трезво оценить и понять исходящую от Китая угрозу, чтобы «найти верные пути противостояние ей».

Ранее политологи газеты The Wall Street Journal назвали первоочередной задачей внешней политики для Байдена разработку «совершенно нового стратегического подхода» к Китаю. Эксперты напоминают, что избранный президент США принимал активное участие в формировании политики в отношении Пекина при Бараке Обаме.

Как писал NEWS.ru, пока ещё находящийся у власти президент США Дональд Трамп 16 января поручил федеральному правительству принять меры по снижению к минимуму товаров из Китая. Уходящая администрация Трампа до последнего продолжает давить на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США располагают новыми доказательствами вины КНР в пандемии коронавирусной инфекции.