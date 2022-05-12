Конгресс США одобрил законопроект об облегчении долгового бремени Украины Палата представителей США одобрила законопроект об облегчении долгового бремени Украины

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, облегчающий долговое бремя Украины в свете происходящей специальной операции РФ. Об этом сообщает РИА Новости. Инициатива обязывает США в международных организациях добиваться приостановки платежей по обслуживанию долга Украины и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях.

Также в рамках этого проекта американский минфин должен начать требовать обегчение долгового бремени для Украины со стороны правительств других стран, а также коммерческих организаций.

Ранее представитель правительства ФРГ заявил журналистам, что вопрос списания государственной задолженности Украины со стороны Германии в настоящее время не стоит. По его словам, Киев обратился с просьбой об оказании финансовой поддержки к Германии как председателю G7, но не просил о списании внешнего долга.

В то же время, стало известно, что Украине требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия обязательств по выплатам соцпомощи и зарплат. Об этом 14 апреля заявил президент страны Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время её визита в Киев.