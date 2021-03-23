«Коммерсант» узнал, почему зашли в тупик переговоры по Донбассу

https://static.news.ru/photo/b547091e-8c4e-11eb-8678-96000091f725_660.jpg Донецкий аэропорт Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик, хотя получило множество мирных инициатив. Почему не удаётся составить единый мирный план, становится ясно из так называемых кластеров по реализации Минских соглашений.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что сутью кластеров является согласование последовательности действий сторон для выполнения Минских соглашений.

Мирные инициативы предлагались и трехсторонней контактной группой (ТКГ), и «нормандской четвёркой» (Германия, Россия, Украина, Франция). Переговорные форматы создавались для прекращения конфликта и возвращения в состав Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), подчёркивает издание.

При этом Киев считает, что договаривающимися сторонами в ТКГ при посредничестве ОБСЕ являются Украина и Россия, но Москва и Донбасс с этим не согласны. Более того, Москва настаивает на том, что Киев в рамках Минских соглашений должен договариваться с ОРДЛО. Именно поэтому, считает издание, Минские соглашения не устраивают Украину.

Киев пытается перевести переговоры по Донбассу в «нормандский формат», где есть Россия, но нет ОРДЛО. Это позволит ему официально считать конфликт украино-российским.

Россия, это видно из её предложений, с таким подходом не согласна, — отмечается в публикации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, важным остаётся вопрос, сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Кулеба добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ.