КНДР запустила в сторону Японского моря две ракеты малой дальности

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР двух ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея. Ракеты пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км. Максимальная скорость полёта могла достигать 4-5 чисел Маха. Нынешний пуск стал уже шестым с начала года.

Сообщается, что ракеты были выпущены по цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто. По данным южнокорейских экспертов, речь может идти о ракетах KN-23, которые по своим характеристиками схожи с ракетами российского комплекса «Искандер».

Ранее стало известно о запуске Северной Кореей двух крылатых ракет в направлении Восточного моря. Пуски осуществлялись с восточного побережья КНДР. А 17 января КНДР провела испытательный пуск тактических управляемых ракет. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщило, что ракеты точно поразили островную цель в Восточном море.

Отметим, что санкции ООН не запрещают Пхеньяну запускать крылатые ракеты. Под запретом находятся только пуски ракет с использованием баллистических технологий. В январе КНДР запускает ракеты уже в шестой раз.