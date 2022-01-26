КНДР запустила в сторону Японского моря две ракеты малой дальности

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР двух ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея. Ракеты пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км. Максимальная скорость полёта могла достигать 4-5 чисел Маха. Нынешний пуск стал уже шестым с начала года.
Сообщается, что ракеты были
Ранее стало известно о запуске Северной Кореей двух крылатых ракет в направлении Восточного моря. Пуски осуществлялись с восточного побережья КНДР. А 17 января КНДР провела испытательный пуск тактических управляемых ракет. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщило, что ракеты точно поразили островную цель в Восточном море.
Отметим, что санкции ООН не запрещают Пхеньяну запускать крылатые ракеты. Под запретом находятся только пуски ракет с использованием баллистических технологий. В январе КНДР запускает ракеты уже в шестой раз.