Китайский дипкорпус просят не перегибать палку с националистическими настроениями. Соответствующий призыв прозвучал из уст советника правительства КНР Ши Иньхуна, который также является профессором международных отношений пекинского Народного университета. В последнее время сотрудники китайского МИД существенно обострили риторику в адрес США и стали агрессивнее реагировать на критику Пекина. Это, как считает Ши Иньхун, может нанести удар по внешнеполитической линии КНР.

Агрессивный национализм в последнее время демонстрируют дипломаты нового поколения — так называемые «боевые волки», получившие такое прозвище по аналогии с названием китайского патриотического блокбастера, в котором боец спецназа борется против американских «плохих парней». Причиной роста националистических настроений, как считается, стали декларируемые успехи Китая в борьбе с коронавирусом нового типа и успешные попытки страны перезапустить экономику после карантинных мер. Эксперт по Китаю из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт называет эту тенденцию новой версией той уверенности, которую Китай продемонстрировал после мирового финансового кризиса 2008 года.

Воодушевлённые «успехами» своей страны китайские дипломаты активизировались в социальных сетях и на крупных медиаресурсах, чтобы защитить Пекин от критики на фоне бушующей пандемии.

Наиболее ярким примером является официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, которому принадлежит версия о том, что американские военные могли занести коронавирус нового типа в Китай. Его примеру следуют многие представители китайского дипкорпуса по всему миру.

Global Look Press

Сейчас китайская дипломатия, очевидно, намерена продвигать идею введения санкций в отношении США. Речь идёт о четырёх американских конгрессменах и двух организациях из-за внесённого в Сенат законопроекта об ограничительных мерах против Пекина в ответ на последствия пандемии. В «чёрный список» также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал иск против китайских властей, обвинив их в сокрытии данных о распространении COVID-19. Как отмечает в этой связи китайская газета Global Times, КНР не намерена ограничиваться символическими мерами — хочет принять контрмеры, которые «окажутся болезненными» для американских властей.

Тем не менее китайские советники по внешней политике предостерегают Пекин от агрессивного национализма и повышения ставок в разговоре с США.

Цель заключается в том, чтобы продвинуть образ Китая как превосходящей политической системы и спроектировать его имидж как мирового лидера в борьбе с глобальным кризисом в области здравоохранения, — объяснил Ши Иньхун во время публичной онлайн-конференции. — Однако проблема сводится к тому, что проваливаются попытки распознать те сложности, которые появились на мировой арене во время пандемии. Они (попытки. — NEWS.ru) делаются слишком поспешно, слишком рано и слишком громко.

Ши Иньхун выразил уверенность в том, что официальному Пекину следует изменить курс «как можно скорее» и использовать более нюансированный подход к усиливающимся антикитайским настроениям среди политиков в Вашингтоне.

Когда официальные и неофициальные СМИ позволяют себе агрессивный тон в материалах о США, это не помогает обращаться к общественному мнению, — отметил советник китайского правительства, порекомендовав перейти к более умеренным высказываниям.

Разногласия внутри китайского истеблишмента по поводу стратегии поведения отчасти свидетельствуют о растерянности официального Пекина после реакции Запада на последствия пандемии. Но с учётом того, что в КНР пока побеждают сторонники «жёсткой линии», стоит ожидать ужесточения китайской риторики и, вполне вероятно, политики.