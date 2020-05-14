Китайский дипкорпус просят не перегибать палку с националистическими настроениями. Соответствующий призыв прозвучал из уст советника правительства КНР Ши Иньхуна, который также является профессором международных отношений пекинского Народного университета. В последнее время сотрудники китайского МИД существенно обострили риторику в адрес США и стали агрессивнее реагировать на критику Пекина. Это, как считает Ши Иньхун, может нанести удар по внешнеполитической линии КНР.
Агрессивный национализм в последнее время демонстрируют дипломаты нового поколения — так называемые «боевые волки», получившие такое прозвище по аналогии с названием китайского патриотического блокбастера, в котором боец спецназа борется против американских «плохих парней». Причиной роста националистических настроений, как считается, стали декларируемые успехи Китая в борьбе с коронавирусом нового типа и успешные попытки страны перезапустить экономику после карантинных мер. Эксперт по Китаю из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт
Воодушевлённые «успехами» своей страны китайские дипломаты активизировались в социальных сетях и на крупных медиаресурсах, чтобы защитить Пекин от критики на фоне бушующей пандемии.
Наиболее ярким примером является официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, которому
Сейчас китайская дипломатия, очевидно, намерена продвигать идею введения санкций в отношении США. Речь идёт о четырёх американских конгрессменах и двух организациях из-за внесённого в Сенат законопроекта об ограничительных мерах против Пекина в ответ на последствия пандемии. В «чёрный список» также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал иск против китайских властей, обвинив их в сокрытии данных о распространении COVID-19. Как
Тем не менее китайские советники по внешней политике
Цель заключается в том, чтобы продвинуть образ Китая как превосходящей политической системы и спроектировать его имидж как мирового лидера в борьбе с глобальным кризисом в области здравоохранения, — объяснил Ши Иньхун во время публичной онлайн-конференции. — Однако проблема сводится к тому, что проваливаются попытки распознать те сложности, которые появились на мировой арене во время пандемии. Они (попытки. — NEWS.ru) делаются слишком поспешно, слишком рано и слишком громко.
Ши Иньхун выразил уверенность в том, что официальному Пекину следует изменить курс «как можно скорее» и использовать более нюансированный подход к усиливающимся антикитайским настроениям среди политиков в Вашингтоне.
Когда официальные и неофициальные СМИ позволяют себе агрессивный тон в материалах о США, это не помогает обращаться к общественному мнению, — отметил советник китайского правительства, порекомендовав перейти к более умеренным высказываниям.
Разногласия внутри китайского истеблишмента по поводу стратегии поведения отчасти свидетельствуют о растерянности официального Пекина после реакции Запада на последствия пандемии. Но с учётом того, что в КНР пока побеждают сторонники «жёсткой линии», стоит ожидать ужесточения китайской риторики и, вполне вероятно, политики.
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