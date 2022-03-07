Китай выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Китай сообщил о готовности обеспечить эффективность проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Министр также подчеркнул, что китайская сторона может стать посредником между двумя государствами, пишет РИА Новости.

Китай готов продолжить играть конструктивную роль в продвижении примирения и стимулировании проведения переговоров, а также готов работать с международным сообществом, чтобы при необходимости осуществлять нужное посредничество, — цитирует министра агентство.

Кроме того, министр выразил надежду, что в предстоящем третьем раунде переговоров Россия и Украина достигнут нового прогресса.

Ранее Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что Тайвань рано или поздно будет присоединён к Китаю. Он отметил, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории. Министр также объяснил, чем отличается тайваньский и украинский вопрос. По словам министра, некоторые силы в США поддерживают независимость Тайваня, тем самым бросая вызов принципу «одного Китая». Он подчеркнул, что такая американская позиция подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Ван И добавил, что «попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал».

В конце прошлой недели глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена инициировать встречу глав МИД России и Украины на форуме в Анталье при согласии сторон. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые способны наладить диалог с обеими сторонами.