Китай увеличил риски в отношениях России и Белоруссии

Китай называет политический кризис в Белоруссии фактором укрепления его партнёрства с властями в Минске. Соответствующую позицию привёл во время видеоконференции, посвящённой белорусско-китайским отношениям, директор Центра изучения России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давей. События в бывшей советской республике показали, что Александр Лукашенко склонен манипулировать темой дружбы с Китаем так же, как темой связей РФ и Белоруссии. Однако такой подход создаёт ненужную напряжённость.
Давей выразил уверенность, что протестная атмосфера только сблизила Минск с Пекином.
Геополитическая нестабильность побуждает Китай и Белоруссию наладить более тесное сотрудничество. В ходе развития взаимодействия между двумя странами важна отработка новых механизмов регионального экономического сотрудничества, — заявил эксперт.
Сигналы о сближении с КНР в последнее время многократно посылало и белорусское руководство. Так, на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин заявил, что его страна благодарна «военно-политическому руководству России и Китая», которые оказали помощь «Республике Беларусь в непростое для неё время».
Восточная Европа крайне важна для КНР в качестве географического узла, который связывает участников инициативы «Один пояс — один путь» с остальным европейским рынком. В связи с этим одним из основных факторов стремления Пекина к более тесным экономическим отношениям с Минском является выгодное территориальное положение бывшей советской республики.
В свете углубления экономического сотрудничества между проектом «Один пояс — один путь» и Евразийским экономическим союзом белорусская сторона обеспечивает ценную точку входа в Европу для китайских товаров. Членство Белоруссии в ЕАЭС в сочетании с географической близостью к Польше делает её ценным стратегическим партнером для КНР в широком геоэкономическом смысле.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпинpresident.gov.by
По этой причине отношения между Минском и Пекином в последние несколько лет демонстрировали неуклонное развитие, особенно в плане торговли. Лукашенко на протяжении последнего десятилетия регулярно посещал китайскую столицу с государственными визитами, укрепляя связи с местным руководством. Не стоит забывать, что председатель Си Цзиньпин был фактически одним из первых мировых лидеров, который поздравил Лукашенко с итогами президентских выборов. И Китай, равно как и Россия, выражал обеспокоенность вмешательством «внешних сил», якобы создающих хаос в охваченной протестами стране.
Для Белоруссии в декларациях об укреплении отношений с КНР есть своя политическая ценность. По словам заместителя декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева, тема связей с Китаем представляет собой для Лукашенко инструмент стимулирования российских инвестиций в Белоруссию. Иными словами, стратегия Минска сводится к шантажу Москвы качеством своего партнёрства с крупным азиатским игроком.
До сегодняшнего дня Китай старался не посягать на традиционную сферу влияния России, к которому, несомненно, относится Белоруссия, и вёл себя достаточно сдержанно по отношению к российской внешней политике. Однако, как говорят в исследовательской среде, возможные попытки белорусского руководства активнее разыграть в отношениях с Кремлём «китайскую карту» могут оказаться куда менее сдержанными по своей стилистике, что создаст повод для трений между РФ и КНР. По крайней мере, заявления, подобные тому, которое сделал Пан Давей, могут прибавить уверенности белорусским стратегам.