Китай увеличил риски в отношениях России и Белоруссии

Китай называет политический кризис в Белоруссии фактором укрепления его партнёрства с властями в Минске. Соответствующую позицию привёл во время видеоконференции, посвящённой белорусско-китайским отношениям, директор Центра изучения России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давей. События в бывшей советской республике показали, что Александр Лукашенко склонен манипулировать темой дружбы с Китаем так же, как темой связей РФ и Белоруссии. Однако такой подход создаёт ненужную напряжённость.

Давей выразил уверенность, что протестная атмосфера только сблизила Минск с Пекином.

Геополитическая нестабильность побуждает Китай и Белоруссию наладить более тесное сотрудничество. В ходе развития взаимодействия между двумя странами важна отработка новых механизмов регионального экономического сотрудничества, — заявил эксперт.

Сигналы о сближении с КНР в последнее время многократно посылало и белорусское руководство. Так, на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин заявил, что его страна благодарна «военно-политическому руководству России и Китая», которые оказали помощь «Республике Беларусь в непростое для неё время».

Восточная Европа крайне важна для КНР в качестве географического узла, который связывает участников инициативы «Один пояс — один путь» с остальным европейским рынком. В связи с этим одним из основных факторов стремления Пекина к более тесным экономическим отношениям с Минском является выгодное территориальное положение бывшей советской республики.

В свете углубления экономического сотрудничества между проектом «Один пояс — один путь» и Евразийским экономическим союзом белорусская сторона обеспечивает ценную точку входа в Европу для китайских товаров. Членство Белоруссии в ЕАЭС в сочетании с географической близостью к Польше делает её ценным стратегическим партнером для КНР в широком геоэкономическом смысле.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин president.gov.by

По этой причине отношения между Минском и Пекином в последние несколько лет демонстрировали неуклонное развитие, особенно в плане торговли. Лукашенко на протяжении последнего десятилетия регулярно посещал китайскую столицу с государственными визитами, укрепляя связи с местным руководством. Не стоит забывать, что председатель Си Цзиньпин был фактически одним из первых мировых лидеров, который поздравил Лукашенко с итогами президентских выборов. И Китай, равно как и Россия, выражал обеспокоенность вмешательством «внешних сил», якобы создающих хаос в охваченной протестами стране.

Для Белоруссии в декларациях об укреплении отношений с КНР есть своя политическая ценность. По словам заместителя декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева, тема связей с Китаем представляет собой для Лукашенко инструмент стимулирования российских инвестиций в Белоруссию. Иными словами, стратегия Минска сводится к шантажу Москвы качеством своего партнёрства с крупным азиатским игроком.