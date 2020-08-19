Китай выступил против «внешних сил», создающих хаос в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/73b1264e-e1f7-11ea-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Max12Max/wikimedia.org

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказался по ситуации в Белоруссии. По его словам, Пекин как «друг и партнёр» республики не желает видеть хаос на её территории и надеется на сохранение стабильности в этой стране. Он также упомянул и некие внешние силы, пытающиеся вмешаться в дела Минска.

Китай уважает путь развития, избранный белорусскими людьми. Мы также уважаем усилия, предпринимаемые для защиты национального суверенитета, безопасности и независимости. Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали турбулентность в Белоруссии. Мы надеемся и верим, что Белоруссия своими усилиями сохранит стабильность, — заявил дипломат.

Ранее о том, что ситуация подогревается извне, не раз говорил президент Александр Лукашенко. В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста против него. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых. Помимо акций протеста всю страну охватили забастовки рабочих. В республике встали крупнейшие заводы.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. После выборов её пришлось покинуть страну, сейчас она находится в Литве, но намерена вернуться на родину.