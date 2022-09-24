Китай призвал не позволить кризису на Украине «разлиться дальше»

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Ван И

КНР призывает все участвующие в конфликте на Украине страны не дать ему «разлиться дальше», заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Он также отметил, что Китай поддерживает «все усилия, содействующие мирному урегулированию кризиса на Украине».

Призываем все стороны этого кризиса на Украине не позволить ему разлиться дальше, — сказал Ван И.

Он добавил, что самое важное — содействовать переговорам, а также нужно учитывать обеспокоенность всех стран и строить сбалансированную архитектуру безопасности.

Ранее Ван И уже заявлял, что России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий. Он также отмечал, что затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Ван И добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.

22 сентября французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта.