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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 20 января в ходе брифинга призвал Оттаву отпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, которая более года находится под домашним арестом.

Дипломат заявил, что канадская сторона должна исправить собственную ошибку, отмечает Reuters. Сегодня Ванчжоу, как ожидается, появится в суде Ванкувера, где пройдёт первая фаза слушаний по делу о её экстрадиции в Штаты.

1 декабря 2018 года дочь основателя и президента китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэня Чжэнфэя Мэн Ванчжоу была задержана в канадском Ванкувере по подозрению в нарушении торговых санкций против Ирана по запросу властей Соединённых Штатов. Женщина остаётся под домашним арестом и ожидает слушаний по поводу возможной экстрадиции в США. Ванчжоу и компания Huawei отрицают обвинения, а правительство КНР призывает американские власти прекратить притеснять работающие на рынке Штатов китайские компании. Сам Чжэнфэй считает, что дочь стала «разменной монетой» в борьбе двух стран, писал NEWS.ru.