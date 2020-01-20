Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 20 января в ходе брифинга призвал Оттаву отпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, которая более года находится под домашним арестом.
Дипломат заявил, что канадская сторона должна исправить собственную ошибку,
1 декабря 2018 года дочь основателя и президента китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэня Чжэнфэя Мэн Ванчжоу была задержана в канадском Ванкувере по подозрению в нарушении торговых санкций против Ирана по запросу властей Соединённых Штатов. Женщина остаётся под домашним арестом и ожидает слушаний по поводу возможной экстрадиции в США. Ванчжоу и компания Huawei отрицают обвинения, а правительство КНР призывает американские власти прекратить притеснять работающие на рынке Штатов китайские компании. Сам Чжэнфэй считает, что дочь стала «разменной монетой» в борьбе двух стран, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен