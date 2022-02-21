Китай отказался осудить признание ЛНР и ДНР

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины и продолжению диалога и консультаций. Нельзя предпринимать действия, которые могут привести к напряжённости, приводит слова китайского представителя ТАСС.

Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряжённость, — сказал китайский политик.

При этом представитель КНР не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины, как это сделали представители западных стран. Также Чжан Цзюнь не выступил с осуждением действий России.

Между тем постпред Украины Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Киев призывает решать проблему Донбасса на основе Минских соглашений и просит совет Безопасности принять меры для восстановления мира. Также Кислица заявил, что Украина просит Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Это решение может иметь глобальные и региональные последствия.