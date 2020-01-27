https://static.news.ru/photo/207a0e82-40d5-11ea-a4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luo Xiaoguang/Xinhua/Global Look Press

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай занимает второе после Соединённых Штатов место в мире по объёму продаж вооружений. В двадцатку крупнейших производителей оружия могут войти четыре корпорации из КНР.

Эксперты собрали финансовую информацию о китайских компаниях, которые ранее не вносились в рейтинг крупнейших на рынке вооружений игроков из-за нехватки надёжных данных, из ежегодных отчётов, заключений аудиторов и кредитных рейтингов, уточняется в пресс-релизе.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам 2018 года российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» занял девятое место в мире по продажам оружия, в топ-100 рейтинга попали ещё 10 компаний из РФ.