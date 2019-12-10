https://static.news.ru/photo/1d09c3ae-1a9d-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» занял девятое место в мире по продажам оружия в 2018 году. Помимо него, в топ-100 этого рейтинга попали ещё девять компаний из РФ.

В 2018 году продажи оружия концерна «Алмаз-Антей» продолжали расти. Увеличение объёма продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж в другие страны, — сообщили в SIPRI.

Объединённая авиастроительная корпорация заняла в этом рейтинге 15-е место, Объединённая судостроительная корпорация — 18-е, а корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — 26-е. На первые позиции вышли американские компании: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

Как писал NEWS.ru, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в настоящий момент выполняют роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия. По его словам, с целью выйти в лидеры по созданию новых вооружений его ведомство тратит «каждый доллар, который только может». Нынешнее отставание от России и Китая Эспер объяснил тем, что Соединённые Штаты несколько лет назад решили не заниматься созданием гиперзвукового оружия.