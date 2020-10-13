Китай диктует России условия продажи С-400 иранцам

К продаже Ирану зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Россию подталкивает Китай, уверены авторы индийского издания Eurasian Times. Ооновское эмбарго на поставки обычных вооружений Исламской Республике истекает в этом месяце. Для Пекина очень важно укрепить обороноспособность своего партнёра в связи с тем, что отношения стран входят в новую фазу на фоне ожидающегося подписания договора о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, считают в Индии. Его содержание до сих пор представляет интригу.

Повод считать, что Кремль готов на продажу С-400 иранской стороне по окончании эмбарго, вероятно, дало интервью посла России в Тегеране Левана Джагаряна, который сообщил, что «у России нет проблем с поставкой С-400» Ирану. В Eurasian Times делают вывод , что причина тому — Китай. По этим оценкам, он рассчитывает укрепить обороноспособность Ирана в связи с предстоящим подписанием соглашения о всестороннем сотрудничестве, содержание которого пока что прорабатывается сторонами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в арсенале Ирана будет С-400 вместе с китайской радиолокационной системой, Иран окажется в гораздо более выигрышном положении, чтобы противостоять любому совместному нападению Израиля или США, — говорится в материале Eurasian Times.

Проблема, с этой точки зрения, заключается в реакции тактического партнёра РФ — Израиля, для которого военное усиление Ирана представляет собой «красную линию». Ранее циркулировали предположения, что между Москвой и израильтянами есть некие негласные договорённости о «благонадёжности» некоторых стран с точки зрения военно-технического сотрудничества (ВТС).

Судьбу всестороннего соглашения между двумя странами глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с коллегой Ван И во время своего визита в КНР.

Плодотворные переговоры об ирано-китайском всестороннем стратегическом сотрудничестве прошли в Тэнчуне с моим другом Ван И, — сообщил Зариф в Twitter в минувшие выходные. — Договорились об укреплении связей, затронув проект на 25 лет, региональное взаимодействие, сохранение ядерной сделки и сотрудничество в вопросе вакцины.

Пункты соглашения по-прежнему вызывают споры в исследовательской среде. По некоторым данным, китайская сторона готова в рамках документа вложить около $400 млрд в иранскую экономику. Это поднимает вопрос о том, не станет ли Исламская Республика «колонией» азиатской державы, как бы громко это ни звучало. Опасения на этот счёт добавляют слухи, согласно которым Тегеран даст китайцам доступ к своим портам и примет их военные силы у себя.

В июльском материале для Wall Street Journal спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и замгоссекретаря по вопросам обеспечения экономического роста, энергетической безопасности и охраны окружающей среды Кит Крак призвали не преувеличивать значение и опасность ирано-китайского соглашения.

Масштабы и выполнимость этого соглашения должны вызывать здоровый скептицизм, — говорится в материале. — Мы должны усомниться в способности Пекина вложить $400 млрд в иранскую инфраструктуру. Для сравнения: Китай инвестировал менее $27 млрд в Иран за последние 15 лет, и это было до того, как китайской экономике был нанесён ущерб из-за COVID-19.

По оценкам Хука и Крака, существуют и другие причины, по которым соглашение двух «тоталитарных близнецов» вряд ли будет реализовано в том виде, в котором предполагается. По их словам, государственные компании КНР, в особенности в энергетическом секторе, не смогут себе позволить понести финансовый ущерб, который неизбежен из-за американского санкционного режима против Ирана.

Сама Индия стремится форсировать выполнение договора о «четырёхсотках». Свои коррективы в этот процесс в этом году внесли столкновения индийской и китайской армий в Ладакхе, после которых, как сообщалось, Москва попыталась притормозить реализацию сделки по С-400 как с Индией, так и с Китаем. Однако сейчас, похоже, вопрос вокруг российских ЗРС приобретает прежнюю остроту: в эти недели индийская пресса особенно много уделяет внимания теме российских систем.