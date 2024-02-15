Китаист рассказала о позиции Пекина по урегулированию конфликта на Украине Китаист Варфаловская: Пекин считает, что помощь Украине отдаляет переговоры

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Китай с самого начала специальной военной операции выступает за дипломатическое разрешение конфликта на Украине, сказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская. Поэтому Пекин не поддерживает вооружение Вашингтоном украинской армии, заявила эксперт.

Китайские власти хотят подчеркнуть, что поставки оружия для ВСУ только перечеркивают саму возможность переговорного процесса. Эти заявления соответствуют призывам российского президента в адрес США о том, что необходимо прекратить вооружать Украину. Тогда через пару недель боевые действия прекратятся, и стороны смогут приступить к переговорам, — сказала китаист.

Как уточнила Варфаловская, во всех документах китайских партийных форумов говорится о приверженности Пекина к дипломатическому урегулированию вооруженных конфликтов в мире.

Китайцы считают, что конфликты в мире мешают развитию глобальной экономики. У Москвы и Пекина большие планы по экономическому сотрудничеству. Неудивительно поэтому, что КНР давно на нашей стороне в конфликте с Украиной, — заключала китаист.

США должны прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. По его словам, Вашингтон должен предпринять усилия в интересах установления прочного мира, которого не удастся достигнуть путем санкций и эскалации конфликта.

Ранее в МИД Китая назвали незаконными потенциальные санкции Евросоюза против компаний КНР из-за сотрудничества с Россией. В Пекине заявили о недопустимости экстерриториальных ограничений ЕС, которые Брюссель рассматривает с целью противодействия военным усилиям Москвы на Украине.