Китаец назвал вкуснейшие продукты России

https://static.news.ru/photo/3b5e4b3a-72cc-11eb-bc33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китаец назвал самые вкусные продукты, которые делают в России, и объяснил, почему их стоит попробовать. Своим мнением он поделился в социальных сетях.

В первую очередь юзер отметил рыбные консервы. Он отметил, что в РФ их делают совсем не так, как в Китае. По словам китайца, они очень нежные на вкус и весьма аппетитны. Особенно ему понравился запах жидкости, в которой плавают кусочки рыбы.

Во вторых, пользователю сильно понравились российские колбасы. Он подчеркнул, что в России их делают без добавления крахмала, из чистого мяса, что тоже влияет на конечный вкус продукта.

С русской колбасой в качестве закуски не заметишь, как выпьешь на несколько бокалов алкоголя больше!, — поделился китаец.

Также автору понравились сладости. Он отметил, что самое вкусное, что ему удалось попробовать, это бисквитные вафли с медовой начинкой. Мужчина отметил, что они очень тонкие и хрустящие, но при этом невероятно вкусные.

Также пользователь назвал россиян мастерами в производстве мёда. Российский мёд, по его словам, отличается своей консистенцией и вкусовыми качествами. Кроме того, автору материала очень понравились конфеты, которые поразили его воображение своим многообразием и формой.

Не подумайте, что я преклоняюсь перед иностранщиной. Русская еда действительно вкусная, — заключил автор. Он подчеркнул, что цена зачастую соответствует качеству продукта. Его слова приводит РИА Новости.

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