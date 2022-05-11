Киркоров прилетел в Италию на Евровидение-2022 на вертолёте

Филипп Киркоров / Фото Виктор Прокофьев/ТАСС

Российский артист Филипп Киркоров прилетел на международный песенный конкурс «Евровидение-2022», который проходит в итальянском городе Турин, на вертолёте. В своём Instagram (соцсеть запрещена в РФ) певец уточнил, что он получил специальное приглашение от организаторов мероприятия «за заслуги» перед Евровидением. Музыкант признался, что во время конкурса он будет болеть за Грецию, которую представляет певица Аманда Тенфьорд.

Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед Евровидением. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию, — заявил Киркоров.

25 февраля Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о том, что российские музыканты не будут участвовать на конкурсе «Евровидение» в этом году, который пройдёт в Италии. Как сообщается, такое решение было принято из-за обострения ситуации на Украине.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о своём выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). Такая мера стала ответом на отстранение России от Евровидения.