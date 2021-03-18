Кипр отменил карантин для прибывающих россиян с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/c6f32060-8831-11eb-bb71-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

С 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без соблюдения карантина. Об этом заявил министр туризма острова Саввас Пердиос в видеообращении к турагентствам туроператора TEZ TOUR.

По словам министра, РФ будет перемещена из «серой» в «красную» категорию стран. Прибывающие из этих стран туристы должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass и сдать два ПЦР-теста на коронавирус — перед вылетом и по прилёту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР)

Саввас Пердиос отметил, что Кипр гарантирует гражданам РФ безопасный отдых и соблюдение всех антиковидных требований. Министр подчеркнул, что страна успешно ведёт борьбу с пандемией коронавируса, и выразил надежду, что уже к летнему сезону туристическая деятельность вернутся к своему стандартному состоянию.

Ранее сообщалось, что с 1 марта на Кипре открываются международные аэропорты. При этом желающим попасть на остров россиянам необходимо иметь вид на жительство или получить специальное разрешение. По прилёте требовалось прохождение двухнедельного карантина. Об этом писал NEWS.ru.