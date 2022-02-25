Киевское метро остановило работу и будет использоваться в качестве укрытия

Метро в Киеве приостановило пассажирские перевозки и будет работать в качестве укрытия, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале. Он призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях.

Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут, — написал он.

Кличко призвал киевлян ради безопасности «оставаться дома или в укрытиях». Мэр просит людей не выходить и не выезжать в город, кроме тех, кто работает на предприятиях «критической инфраструктуры».