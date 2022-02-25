Киевское метро остановило работу и будет использоваться в качестве укрытия
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:15, 26 февраля 2022
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Метро в Киеве приостановило пассажирские перевозки и будет работать в качестве укрытия, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале. Он призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях.
Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут, — написал он.
Кличко призвал киевлян ради безопасности «оставаться дома или в укрытиях». Мэр просит людей не выходить и не выезжать в город, кроме тех, кто работает на предприятиях «критической инфраструктуры».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооружённые силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 аэродромов и 19 пунктов управления и узлов связи. При этом Кличко сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Киеве. В результате здание получило повреждения с 16-го по 21-й этаж. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о шести пострадавших.