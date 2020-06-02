Киев завёл дело на продававшего должности родственника чиновника Зеленского

https://static.news.ru/photo/f31bf5dc-a523-11ea-92c6-fa163e074e61_660.jpg Высший антикоррупционный суд Украины Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело и начать расследование о причастности к коррупции родственника чиновника офиса президента. Жалоба в ВАСУ поступила от нардепа IX созыва, суд частично удовлетворил её.

Заявление депутата содержало данные и обстоятельства относительно преданных ранее огласке видеозаписей, где родственник чиновника «отбирал» кандидатов на различные государственные должности во власти, говорится в сообщении Верховного суда.

Фамилия чиновника, чей родственник «распоряжался» должностями, не указана. Суд подчёркивает, что решение о расследовании не означает конкретной оценки изложенным в жалобе фактам, а всего лишь обязывает внести эту информацию в реестр и начать досудебное расследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на публикацию видеозаписей, на которых его брат якобы ведёт обсуждение продажи должностей госслужащих. По его словам, это — спланированная операция.