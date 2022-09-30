Киев разъяснил, какое оружие США нельзя использовать для ударов по России Посол Украины Макарова: неприменение оружия США для ударов по РФ касается только HIMARS

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения. Таким образом она прокомментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России.

Это касается именно HIMARS, — сказала посол, отвечая на уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на конкретные системы или вообще на все американское оружие.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении Крыма таких ограничений нет. Маркарова также подтвердила это заявление.

В августе США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.