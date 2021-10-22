Киев предложил Евросоюзу дополнительный транзит газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в условиях газового кризиса Киев готов предложить Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту газа. Он уточнил, что в год дополнительный объём может составить не менее 55 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс-Украина».

Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК «Нафтогаз», «Оператором ГТС» определить специальные условия транспортировки дополнительных объёмов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объёме не менее 55 миллиардов кубометров в год, — отметил Данилов.

Он пояснил, что данные специальные условия будут идти помимо 40 млрд кубометров, на которые действует контракт с «Газпромом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа сверх установленных объёмов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это не эксклюзивное предложение, оно касается всех стран — потенциальных транзитёров. Он также предупредил, что Европу зимой ждут огромные потери.