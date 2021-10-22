Зеленский рассказал о предложенной скидке «Газпрому» в 50% на транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа сверх установленных объёмов. При этом он отметил, что это не эксклюзивное предложение, оно касается всех стран — потенциальных транзитёров, передаёт Bloomberg.

Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитёров <...>. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и «Газпрому». Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%, — приводит слова Зеленского агентство.

При этом, по его словам, Украина сможет гарантировать специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговорённых контрактом объёмов. Он также предупредил, что если не сделать это прямо сейчас, то Европу зимой ждут огромные потери.

Ранее сообщалось, что в Киеве ждут реакции ФРГ на использование Россией «газа как оружия», а также рассчитывают на участие в сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Молдавии.

Напомним, с начала августа до конца сентября цена на газ в Европе выросла в несколько раз. Исторический максимум зафиксировали 6 октября: $1937 за одну тысячу кубометров. После этого цены на фьючерсы начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.