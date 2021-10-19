Давление на СП-2 может обернуться для Европы энергетическим кризисом

Проект «Северный поток — 2» не является геополитическим, газопровод был построен исключительно из экономических соображений, считает политолог Александр Злобин. Об этом он рассказал ФБА «Экономика сегодня». При этом, добавил он, трубопровод в состоянии спасти Европу от дефицита газа, который может начаться в феврале 2022 года.

У России есть газ, который она хочет продавать. У Европы нет газа, и она хочет его покупать, ведь пока что мир очень зависим от голубого топлива и его количества. Мы строим длинный газопровод, чтобы перестать быть зависимыми от Украины и других партнёров и спокойно реализовывать свой продукт на европейские рынки. Европа платит — получает газ по контрактам. В чём здесь угроза, где здесь политика? Это чистая коммерция и обыкновенные экономические отношения, — сказал Злобин.

Он добавил, что после запуска «Северного потока — 2» реакция европейских стран на него может измениться, когда ЕС осознает его важность.

Ранее британский журнал Spiked заявил, что Евросоюз счёл Россию обязанной оказать помощь на фоне энергетического кризиса, при этом ряд стран, включая Великобританию и США, препятствуют запуску «Северного потока — 2» и обвиняют Москву в попытках извлечь выгоду. По мнению журналистки Мэри Дежевски, поведение стран Запада можно охарактеризовать как нелогичное, поскольку они обвиняют Россию в проблемах, которые создали сами.

С начала августа до конца сентября цена на газ в Европе выросла более чем в два раза. Исторический максимум зафиксировали 6 октября: $1937 за одну тысячу кубометров. После этого цены на фьючерсы начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.