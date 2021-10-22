Киев призвал ФРГ отреагировать на газовый «шантаж» России

В Киеве ждут реакции ФРГ на использование Россией «газа как оружия», а также рассчитывают на участие в сертификации «Северного потока—2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Молдавии, передаёт РИА Новости.

Это шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу «Северного потока-2» говорится, что если Россия начнёт использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнёт принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы, безусловно, ожидаем чёткую позицию Германии по этому поводу, — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД выразил надежду на одобрение заявки на участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока —2». Он отметил, что позиция страны по поводу запуска газопровода остаётся неизменной.

Ранее украинские власти подали заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» в Федеральное агентство немецких сетей. Процедура сертификации оператора должна завершиться к 8 января. Строительство газопровода закончилось 10 сентября, первая труба заполнена газом.

Как заявил вице-премьер России Александр Новак, запуск «Северного потока — 2» поможет быстрее стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке. Он подчеркнул, что начало поставок топлива по газопроводу зависит от разрешения властей Германии.

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Бaлтийское море до Германии и состоит из двух ниток общeй мощностью 55 млрд кубометров газа в год.