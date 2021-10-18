Украина подала заявку на сертификацию оператора «Северного потока — 2»

Украинские власти подали запрос на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на брифинге. По его словам, соответствующая заявка направлена в Федеральное агентство немецких сетей. Об этом пишет РИА Новости.

«Нафтогаз» как национальная компания <...> подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, — сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало поставок топлива по нему зависит от разрешения властей Германии.

Новак отмечал, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. Утверждения о том, что его причиной является СП-2, он назвал беспочвенными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что западные политики не желают признавать собственных ошибок и предпочитают демонизировать Россию, обвиняя её в росте цен на газ.