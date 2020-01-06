https://static.news.ru/photo/dbde9ae6-31f6-11ea-96e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: airastana/twitter.com

Авиакомпания Air Astana перенаправит свои рейсы в обход Ирана и Ирака. Самолёты из Алма-Аты и Нур-Султана в Дубай будут следовать по изменённому маршруту.

В связи с этим время полёта по маршруту Алма-Ата — Дубай увеличится на 20 минут, Дубай — Алма-Ата — на 10 минут, Нур-Султан — Дубай — на 55 минут, Дубай — Нур-Султан — на 35 минут, отмечается в сообщении пресс-службы.

Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения, — отмечается в пресс-релизе.

Ранее ещё в одной казахстанской авиакомпании SCAT агентству «Интерфакс» подтвердили, что рассматривают возможность изменения маршрута полётов над Ираном.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По разным данным на борту находились 177–179 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Авиакомпании Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок. Также Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов, писал NEWS.ru.