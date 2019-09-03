Национальный центр США по наблюдению за ураганами заявил о заметном ослаблении смерча «Дориан». Буря находится в штате Флорида и движется в северо-западном направлении.
Специалисты понизили категорию урагана до второй из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, сообщает агентство Reuters.
Ранее News.ru писал, что российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли провели съёмку урагана «Дориан», который обрушился на северную часть Багамских островов. Эти снимки спасатели используют для оценки масштабов бедствия и восстановления коммуникаций. Максимальные порывы ветра ранее достигали 300 км/ч.