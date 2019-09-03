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Парламент Украины направил на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны президентский законопроект о внесении изменений в конституцию. Он предполагает сокращение числа депутатов на треть — с 450 до 300, обязывает их владеть украинским языком, а парламентские выборы проводить по пропорциональной системе.

Конституционный состав Верховной рады Украины — 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет, — цитирует РИА Новости текст законопроекта. Согласно документу, парламент, избранный до вступления в силу...