Карантин для российских туристов в Дубае назвали стремлением к безопасности

Случаи карантина для российских путешественников в Дубае, о которых всё чаще сообщают в туристических группах в соцсетях, вызваны стремлением Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) к безопасности, сообщил АБН основатель агрегатора «Купибилет.ру» Сергей Пирожников. Он несколько лет живёт в Дубае и не видит в происходящем предвзятости к россиянам.

Эмираты таким образом отрабатывают пандемию и преуспели лучше всех в мире в этом плане (за всё время на 10 млн человек населения умерло 2200 человек). Для местного правительства очень важно поддерживать имидж самой безопасной страны не только с точки зрения криминала, но и в коронавирусном плане, — сказал Пирожников.

Он добавил, что сажая туристов на карантин, в Эмиратах ничем не злоупотребляют, только реагируют на ситуацию с коронавирусом. В стране 60 тысяч болеющих COVID-19 на 10 млн, и поэтому многие сюда едут, объяснил Пирожников.

Туроператор Ирина Зиненко рассказала, что предупреждает желающих отправиться в ОАЭ о вероятных сложностях. Она приводит в пример историю, когда семья с двумя детьми просидела в номере с воскресенья по четверг, а в следующее воскресенье уже должна была возвращаться.

В России же за минувшие сутки официально выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 185 082 человека, что на 7,3% превышает показатель предыдущего дня. В больницу попали 18 090 пациентов, это на 7,6% меньше, чем 16 февраля. В результате инфекции скончались 790 пациентов.