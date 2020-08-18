Канцлер Австрии заявил о необходимости провести в Белоруссии новые выборы

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и считает необходимыми новые выборы президента.
Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. Он сказал, что, по его мнению, прошедшие в стране выборы не были ни свободными, ни справедливыми и необходимы новые, которые станут таковыми. Также он отметил необходимость диалога между действующим правительством республики и оппозицией,
Я рад проведению специального саммита по ситуации в Белоруссии. Потому что я считаю важным, чтобы у ЕС была чёткая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несёт ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов, — сказал канцлер.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, после появления информации о победе в них действующего главы республики Александра Лукашенко в стране начали проходить акции протеста. Для разгона протестующих силовики использовали спецсредства. В ходе демонстраций задержаны более 6,7 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Белоруссии. Это проекты с участием государства. Решение было принято на фоне происходящих в республике событий после проведения президентских выборов.
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