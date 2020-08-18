Канцлер Австрии заявил о необходимости провести в Белоруссии новые выборы

https://static.news.ru/photo/000b078a-e1d6-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии и считает необходимыми новые выборы президента.

Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. Он сказал, что, по его мнению, прошедшие в стране выборы не были ни свободными, ни справедливыми и необходимы новые, которые станут таковыми. Также он отметил необходимость диалога между действующим правительством республики и оппозицией, передаёт ТАСС со ссылкой на австрийские СМИ.

Я рад проведению специального саммита по ситуации в Белоруссии. Потому что я считаю важным, чтобы у ЕС была чёткая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несёт ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов, — сказал канцлер.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, после появления информации о победе в них действующего главы республики Александра Лукашенко в стране начали проходить акции протеста. Для разгона протестующих силовики использовали спецсредства. В ходе демонстраций задержаны более 6,7 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Белоруссии. Это проекты с участием государства. Решение было принято на фоне происходящих в республике событий после проведения президентских выборов.