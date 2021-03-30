Канцлер Австрии рассказал о контактах с Россией по покупке «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/b54aa982-914b-11eb-90ed-96000091f725_660.jpg Себастьян Курц Фото: photonews.at/Georges Schneider /Global Look Press

Австрия находится в хорошем контакте с Россией по теме вакцины «Спутник V». Главным в вопросе использования препарата должна стать его эффективность и безопасность, а не то, откуда этот препарат. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Единственное, что должно играть роль, — это насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она. Поэтому мы с февраля находимся в хорошем контакте с российской стороной, за что я очень благодарен, — рассказал политик.

В пресс-релизе ведомства федерального канцлера указано, что Австрия могла бы раньше вернуться к нормальной жизни в том случае, если бы получила дополнительные дозы вакцины.

Австрийские власти рассматривают возможность покупки «Спутника V» у России в период с апреля по июнь. Договорённости по препарату пока нет, но Австрия «в любом случае заинтересована в его приобретении». 5 марта Курц провёл в австрийской столице переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. После этого стороны активно контактировали, к переговорам подключился посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский и министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, а также финансовые органы.

Ранее Аншобер заявил, что в стране начинается третья волна эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что необходимо приложить все силы для замедления роста заболеваемости, чтобы отделений интенсивной терапии хватило на всех.

Число вакцинированных австрийцев превысило один миллион. В планах властей к июню сделать прививки всем желающим.

Как писал NEWS.ru, 88-летний австриец скончался на следующие сутки после прививки препаратом от коронавируса от Pfizer/BioNTech. Инцидент произошёл в округе Хорн. Эксперты пока затрудняются сказать, есть ли связь между вторым уколом и смертью.