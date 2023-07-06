Каких решений все ждут от саммита НАТО и будут ли они приняты 11–12 июля в Вильнюсе пройдет заседание Альянса

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Начинающийся в следующий вторник саммит Североатлантического альянса заранее преподносится как судьбоносное событие. К этому нарративу подключились и многие наши медиа, связывающие решения этого форума с изменениями в характере конфликта на Украине. А любые гадания приводят к абсолютно иллюзорным выводам.

Сократят ли поддержку Украины из-за неудач «контрнаступа»

Пожалуй, больше всего тумана напущено вокруг якобы прямой зависимости материальной поддержки режима Зеленского от успехов армии Украины. Суть такой логической цепочки проста. Если столь долго рекламируемый «контрнаступ» ВСУ не приведет к значительным успехам, демонстрирующим к тому же эффективность массовых поставок западных вооружений, то собравшиеся в Вильнюсе президенты с премьерами примут решение о постепенном сворачивании такой беспрецедентной поддержки.

А потому сейчас Зеленский из кожи вон лезет вплоть до угроз спровоцировать катастрофу на Запорожской АЭС, чтобы полновесная снабженческая река НАТО не превратилась в тонкий ручеек.

Чем вызваны такие иллюзии, сказать трудно. Притом что общим местом стало утверждение, что цель западной поддержки ВСУ состоит не в обеспечении иллюзорной победы Киева, а в максимальном ослаблении России, подрыве ее экономики и ухудшении демографических показателей. А раз так, то текущие «успехи» Украины не имеют никакого стратегического значения. Военные действия должны быть максимально продолжительными.

Более того, у нас не обратили особого внимания на недавний, не объявленный заранее визит в Киев главы ЦРУ. А если судить по появившимся после такого налета Бернса утечкам, то речь в кабинете Зеленского шла о дальнейших боевых планах вплоть до поздней осени. Пока нераскисшие дороги позволят вести активные наступательные действия. После такого ободряющего визита и в Киеве стали говорить о наступлении как о долговременном процессе.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Все решает ЦРУ, а не Пентагон

Недавно еженедельник Newsweek подтвердил, что поддержка украинских вооруженных сил возложена не на Пентагон, а на разведку, имеющую, как известно, большой опыт логистической поддержки и снабжения различных террористических организаций типа никарагуанских контрас. Мол, именно ЦРУ предоставляет режиму в Киеве всю необходимую разведывательную информацию о планах России и корректирует действия самих украинцев, которых необходимо держать под полным контролем. А главное — обеспечивает тайные неафишируемые каналы поставок вооружений: из портов Бельгии и Германии такое оружие авто- и воздушным транспортом доставляется на Украину.

ЦРУ, как известно, выполняет функции принуждения украинцев к ведению боевых действий по заокеанской методичке, не допуская излишней эскалации. Недаром на днях Зеленский заявил, что у него от ЦРУ секретов нет.

По каналам ЦРУ, если верить некоторым инсайдерам, поддерживаются контакты и с Москвой. А в перспективе тот же Бернс, бывший посол США в России, может выработать и алгоритм переговоров с Москвой, которые потребуются США в связи с приближением начала президентской кампании.

То есть союзников в Вильнюсе США просто проинформируют о своих дальнейших планах на Украине. Не исключено, что даже не вдаваясь в некоторые детали.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Global Look Press Уильям Дж. Бернс, бывший посол США в России

Почему Столтенберг столь незаменим

Йенсу Столтенбергу в Вильнюсе поручат еще год тянуть «натовскую лямку», хотя уже год назад он собирался переместиться в теплое кресло шефа ЦБ родной Норвегии. Фактически он идет на четвертый срок, поскольку непонятно, найдут ли ему замену и к натовскому саммиту — 2024. Или он также будет приговорен к тому, чтобы сидеть во главе НАТО до полного разрешения конфликта на Украине.

Известно, что на пост нового шефа НАТО предполагали избрать женщину с международным опытом. Считалось, что на финише было два претендента — Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, несгибаемая американская марионетка, и министр обороны Великобритании Бен Уоллес — не женщина, но фанат «войны до последнего украинца».

Было немало спекуляций по поводу их финального неутверждения. Но СМИ утверждают, что фрау Урсула отказалась, несмотря на настойчивые уговоры Джо Байдена. Видимо, надеется избраться еще на один срок в Еврокомиссии.

С Уоллесом получилось еще интереснее. Запущена «мулька», что он оказался слишком агрессивным и в своей проукраинской политике забегал вперед американцев. На деле взыграл ирландский национализм самого Байдена, который демонстративно не прилетел даже на коронацию Карла III. Выяснилось, что Уоллес — активный сторонник ирландских юнионистов, главных противников объединения Северной Ирландии с Ирландской Республикой. И такого прокола хозяин Белого дома ему не простил.