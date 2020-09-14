Как Запад отреагировал на региональные выборы в России

Западные СМИ по-разному оценили результаты региональных выборов в России. Одни присудили победу оппозиции, другие констатировали, что система «умного голосования», предложенная Алексеем Навальным, провалилась.

Американские и британские журналисты в первую очередь обратили внимание на то, что несколько мест в городских советах Новосибирска и Томска достались сторонникам Навального. Газета The Guardian указала , что это первый раз, когда люди из окружения «самого известного критика Кремля» добиваются успеха на выборах. Издание Politico также назвало результаты выборов «редкой победой Навального», но заметило, что «Единая Россия» показала высокие результаты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока в штабах Навального по всей стране открывали шампанское, многие россияне, которые надеялись на реальные перемены, остались разочарованы, — считает Politico. — Предварительные результаты показывают, что на высших уровнях власти хватка Кремля крепка, как и всегда.

Издание отметило, что на результаты выборов не повлияло ни падение экономики на фоне пандемии, ни сокращение доходов россиян. Выборы 2018 года были менее удачными для партии власти, которая уступила кресла губернаторов в трёх регионах «тёмным лошадкам».

На этот раз все провластные кандидаты победили с большим отрывом, в некоторых случаях побив даже рекорд Путина на выборах, — добавляет Politico. — Критики быстро заявили, что такие результаты, даже в регионах, где протестные настроения традиционно велики, могли быть достигнуты только в результате фальсификаций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская газета Le Monde написала , что над голосованием 13 сентября «витала тень Навального», отравленного три недели назад. Тем не менее партия власти всё ещё может рассчитывать на административный ресурс, мобилизацию элит и своего традиционного электората. Победы сторонников Навального издание назвало «символическими».

Союзники российского оппозиционера Алексея Навального, предположительно, отравленного, одержали символические победы в двух сибирских городах на выборах, которые, по мнению независимых наблюдателей, были отмечены рядом нарушений, — заключает Le Monde.

Немецкое издание Welt тем временем считает , что тактика «умного голосования» Навального на этот раз не сработала. Политик предлагал ставить галочки в бюллетенях за того оппозиционного кандидата, у которого больше всего шансов победить в конкретном регионе, однако повторить успех 2018 года «умному голосованию» не удалось. Тем более, что многие депутаты, победившие в результате предыдущей процедуры оказались такими же провластными, как единоросы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кураторы внутренней политики в администрации президента Владимира Путина могут расслабиться, — пишет немецкая газета. — Предварительные итоги воскресных выборов показывают: несмотря на усталость россиян от партии «Единая Россия», её роль как инструмента власти Кремля остаётся неизменной.

Издание называет несколько причин победы провластных кандидатов. Во-первых, в некоторых регионах настоящая оппозиция даже не была допущена к выборам, а вместо них выступили кандидаты-спойлеры — формально независимые, но по факту поддерживаемые Кремлём. Такая тактика уже зарекомендовала себя на выборах в последние годы. Во-вторых, судя по всему, имели место массовые нарушения. Welt отмечает, что из-за смешанного формата голосования, растянувшегося на три дня, за процессом выборов стало сложнее следить, и, следовательно, предотвращать махинации.