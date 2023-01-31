«Как пудели за НАТО»: политик Филиппо о риске третьей мировой войны Французский политик Филиппо заявил о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter, заявил, что Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны. По его словам, ситуация «очень серьезная». Он добавил, что Франция, как «пудель» следует за американской стратегией.

Китай официально просит Соединенные Штаты прекратить поставки оружия Украине! Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?! — написал Филиппо.

Он указал на готовность военного руководства НАТО к эскалации конфликта на Украине и прямого противостояния с Россией.

Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.