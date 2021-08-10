Как пошёл гулять по миру коронавирус

В Конгрессе США появился доклад, из которого следует, что коронавирус COVID-19 появился намного раньше, чем принято считать. А также он, с большой вероятностью, имеет искусственное происхождение. К каким последствиям могут привести такие обвинения в адрес Китая?

Доклад на 84 страницах был составлен исключительно силами республиканского меньшинства комитета по международным делам палаты представителей. Демократы, контролирующие пока обе палаты, к докладу не присоединились. Однако факты и, главное, обвинения, приведённые в докладе республиканцев, слишком серьёзны, чтобы от них просто так отмахнуться. Возможно, дело дойдёт до двухпартийной комиссии. Вопрос в том, захотят ли Белый дом и стоящие за ним демократы раздувать этот политический пожар в отношениях с КНР.

Основные тезисы доклада, опирающегося, судя по всему, на некие «раскопки» разведки, таковы. Коронавирус начали выводить (действительно на основе летучих мышей) не позднее 2015 года. Занимался этим Институт вирусологии в китайской Ухани. Утечка произошла либо в конце августа 2019 года, либо в самом начале сентября. Но не позже 12 сентября. Потому что именно с этой даты упомянутая лаборатория и китайские власти стали предпринимать отчаянные усилия по сокрытию произошедшего.

Именно 12 сентября 2019 года уханьская лаборатория удалила все данные и вирусе онлайн, переведя, возможно, их в офлайн. Также чуть позже, уже в октябре, в Ухани проходили Всемирные военные спортивные игры. Авторы доклада утверждают, что многие их участники уже тогда заразились некоей болезнью, очень похожей на ковид. Тогда же была зафиксирована повышенная активность в работе шести госпиталей в регионе, расположенных близко к лаборатории.

Li Bo/XinHua/Global Look press

Любопытно, что также 12 сентября Уханьский институт разместил заказ на полное обновление системы кондиционирования и фильтрации воздуха на $600 млн (она не сработала как надо?). И ещё один на $1,3 млрд на усиление системы безопасности (для борьбы с утечками информации?). Первоначально оба значились на сайте Минфина КНР, но потом оттуда были изъяты.

Пекин впервые признал наличие вспышки COVID-19 в конце декабря 2019 года, позже сделал поправку, отнеся первые случаи к ноябрю. Но не раньше. Источником заразы был назван рынок в Ухани, где торговали дикими животными. Китай также долго сопротивлялся расследованию ВОЗ о причинах происхождения коронавируса вопреки американскому давлению на эту организацию во времена президентства Трампа. Когда в конце концов эксперты ВОЗ были допущены в Ухань, то ничего не нашли, но им особо ничего и не показывали. Позже глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус признал, что экспертиза той делегации не может считаться полной. Самого главу ВОЗ многие считают вообще «ставленником Китая».

Единственным гражданином США в составе той делегации ВОЗ был некий Питер Дащак, глава НКО EcoHealth Alliance, которая ранее получала гранты от Института в Ухани и не может считаться независимой в своей экспертизе. В начале 2020 года Дащак опубликовал в журнале Lancet гневное опровержение теории искусственного происхождения вируса и его утечки. Позже, впрочем, комиссия журнала по COVID-19 удалила Дащака из своих членов. Авторы доклада конгресса обвиняют теперь его в пособничестве китайцам по сокрытию истины.

Китайцы, со своей стороны, уже не раз в довольно резкой форме гневно отвергали обвинения Вашингтона как лживые и надуманные. Более того, в ответ звучали предположения, что американцы сами «подбросили» коронавирус в Ухань. Разумеется, конгресс эту версию всерьёз расследовать не будет. Впрочем, у китайцев никаких конкретных доказательств тоже нет.

Администрация Байдена пока заняла выжидательную позицию. Она проводила своё 90-дневное расследование на тему происхождения вируса и ни к каким конкретным обвинениям против Пекина так и не пришла. В любом случае речь не идёт об умышленной диверсии с вирусом, а только о халатности или ошибке. Однако теперь, по мере раздувания скандала в США, может быть созвана межпартийная комиссия по типу той, которая расследовала события 11 сентября 2001 года.

Допустим, это произойдёт. Допустим даже, что некоторые или даже все обвинения республиканцев из палаты представителей подтвердятся. Или даже появятся новые. Ну и дальше что?

Прекратит ли это пандемию? Вряд ли. Тем более что будучи даже припёртыми к стенке фактами и потерявшими лицо, китайцы вряд ли пойдут после этого на сотрудничество с Западом в поисках более эффективных путей борьбы с коронавирусом. Китайцы очень не любят терять лицо и тем более им не нравится, когда их пытаются обвинить во лжи и сокрытии фактов.

Хуже того, политическая перепалка между Вашингтоном и Пекином может иметь тяжёлые экономические последствия. Притом, что отношения двух стран и так не блестящи, и соперничество между ними по всем направлениям лишь нарастает. Америка, например, уже «выгнала» несколько десятков китайских компаний с американских бирж, и этот процесс, судя по всему, не завершён. Однако на деле речь о политических методах борьбы за технологическое превосходство в мире. История преследования телекоммуникационного китайского гиганта Huawei по всему миру американцами уже стала канонической.

Li Bo/XinHua/Global Look press

Однако при этом торгово-экономические связи США и Китая остаются слишком масштабными, чтобы их можно было разорвать без последствий, притом крайне болезненных для всего мира. В январе 2020 года вступило в силу торговое соглашение (так называемая первая фаза) между двумя странами. В нём предусмотрено, что Китай за 2020–2022 годы увеличит закупки американских товаров и услуг на $200 млрд. Однако из-за пандемии в прошлом году общий объём китайского импорта из США составил лишь $99 млрд, или 58% от предусмотренных на тот год соглашением объёмов. Впрочем, в текущем году Пекин обещает наверстать упущенное и дополнительно закупить товаров и услуг в США на $98 млрд (общий объём американского экспорта в КНР должен достичь $193 млрд). Пока Китай не сдерживает своих слов, отставание составляет не менее 40%. Однако нельзя недооценивать даже частичное выполнение соглашения. Речь об объёмах в десятки миллиардов долларов. Таким не бросаются. И впереди, судя по всему, новые переговоры, в том числе на высшем уровне.

Педалирование разбирательства в том, кто виноват в пандемии, с указанием на Китай может разрушить даже тот хрупкий баланс, который имеется сейчас в отношениях Вашингтона и Пекина. Поэтому пока есть такое впечатление, администрация Байдена не будет доставать «туза» из рукава. К тому же такая «горькая правда» — это всё равно не то лекарство, которое избавит мир от напасти. С другой стороны, трудно представить, какой поднялся бы шум, если бы коронавирус утёк из какой-нибудь российской лаборатории. На нас уже обрушились бы, наверное, все самые суровые санкции на фоне обвинений в разработке биологического оружия.

Впрочем, в долгосрочном плане имиджу Китая на Западе будет нанесён существенный ущерб. Санкций суровых, конечно, не будет, однако станет гораздо больше подозрительности и предосторожностей в общении со страной и её гражданами. И это вполне реально на фоне всего лишь подозрений в том, что такая страна способна, как считают на Западе, утаить столь смертоносную угрозу от остального мира.

Что касается отношения России к этой скандальной теме, то её официальные представители уже несколько раз вполне откровенно солидаризировались с позицией Пекина, отбивая «наскоки» Америки. В принципе, особо усердствовать в данном вопросе, ещё сильнее подыгрывая Пекину, видимо, не стоит. Тем более что мы всей правды, похоже, не узнаем никогда. Особых дивидендов — ни политических, ни экономических — наше усердие нам не принесёт. Китай пока что даже отказывается регистрировать у себя вакцину «Спутник V».