Учёный назвал новую дату начала пандемии COVID-19 в мире

Пандемия коронавируса могла начаться задолго до декабря 2019 года. Китайцы столкнулись с новым вирусом ещё в сентябре, но старательно скрывали этот факт. Об этом «Царьграду» сообщил авторитетный русский учёный, биотехнолог Юрий Дейгин.

Первыми о том, что китайцы что-то скрывают, заявили американские разведчики. Они выяснили, что ещё в ноябре 2019 года сотрудники лаборатории в Ухани обращались за медицинской помощью. И Китай частично признал эту информацию, но только прикрываясь обычным гриппом, напомнил учёный.

Наличие этой информации уже выглядит подозрительно. Скорее всего вспышка произошла куда раньше, возможно, в сентябре. Только сначала китайцы вообще не понимали, с чем столкнулись, — предположил Дейгин.

В первое время китайские учёные считали, что это лишь обычная пневмония. Со временем они определили геном, но остановить распространение вируса было уже невозможно, заключил специалист.

Ранее стало известно, что третья инъекция вакцины Pfizer, которую получили израильтяне, имеет те же или более сглаженные побочные проявления, как у второго укола.