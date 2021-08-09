Стало известно о побочных эффектах третьего укола Pfizer

Третья инъекция вакцины Pfizer, которую получили израильтяне, имеет те же или более сглаженные побочные проявления, как у второго укола. Об этом пишет Reuters.
Большинство граждан Израиля, которые
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о преждевременности третьей вакцинации. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что во многих странах существует нехватка препаратов даже для двух этапов иммунизации. Руководитель организации указал на необходимость ввести мораторий на ревакцинацию до сентября.
Ранее в Великобритании умер человек, отказавшийся от вакцинации. Житель страны по имени Дэвид Паркер был активным антипрививочником и организовал клуб единомышленников. Врачи заявили, что причина смерти британца — это последствия коронавирусной инфекции, его организм не выдержал.