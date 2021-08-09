Стало известно о побочных эффектах третьего укола Pfizer

Третья инъекция вакцины Pfizer, которую получили израильтяне, имеет те же или более сглаженные побочные проявления, как у второго укола. Об этом пишет Reuters.

Большинство граждан Израиля, которые получили третью инъекцию вакцины Pfizer, заявили об отсутствии каких-то особых осложнений. В конце июля в стране стартовала программа ревакцинации лиц старше 60 лет. Опрос общественного мнения собрал 4500 рассказов людей об их самочувствии после третьего этапа вакцинации. Все респонденты сообщили о тех же симптомах, что были после второй прививки, а часть опрошенных вообще рассказали, что побочное воздействие на организм было слабее последствий предыдущего укола.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о преждевременности третьей вакцинации. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что во многих странах существует нехватка препаратов даже для двух этапов иммунизации. Руководитель организации указал на необходимость ввести мораторий на ревакцинацию до сентября.

Ранее в Великобритании умер человек, отказавшийся от вакцинации. Житель страны по имени Дэвид Паркер был активным антипрививочником и организовал клуб единомышленников. Врачи заявили, что причина смерти британца — это последствия коронавирусной инфекции, его организм не выдержал.