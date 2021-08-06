Британский борец с вакцинацией умер от коронавируса

В британском городе Дарлингтон от коронавируса умер директор клуба anti-vaxxer Дэвид Паркер, который неоднократно смеялся над прошедшими курс иммунизации. Об этом сообщает Daily Mail.

Директор клуба противников вакцинации умер в больнице после заражения коронавирусом. Издание отмечает, что англичанин резко высказывался в отношении сделавших прививку. Семья умершего призывает всех скептиков пойти и привиться, чтобы не повторить судьбу своего родственника.

Журналисты также рассказали о кончине другого противника борьбы с коронавирусом Лесли Лоуренсона, который в социальных сетях утверждал, что не боится пандемии и не собирается следовать рекомендациям властей. Мужчина скончался от коронавируса в собственном доме.

Ранее в Великобритании выявили новые методы уклонения от вакцинации. Многие противники прививок объявляли себя веганами, чтобы под предлогом осуждения негуманного обращения с животными, на которых испытывали препараты, самим уклониться от процедуры. Данный факт неоднократно отмечали крупные компании, которые потребовали от сотрудников предоставить сертификаты о вакцинации.