Британский борец с вакцинацией умер от коронавируса

В британском городе Дарлингтон от коронавируса умер директор клуба anti-vaxxer Дэвид Паркер, который неоднократно смеялся над прошедшими курс иммунизации. Об этом сообщает Daily Mail.
Директор клуба противников вакцинации
Журналисты также рассказали о кончине другого противника борьбы с коронавирусом Лесли Лоуренсона, который в социальных сетях утверждал, что не боится пандемии и не собирается следовать рекомендациям властей. Мужчина скончался от коронавируса в собственном доме.
Ранее в Великобритании выявили новые методы уклонения от вакцинации. Многие противники прививок объявляли себя веганами, чтобы под предлогом осуждения негуманного обращения с животными, на которых испытывали препараты, самим уклониться от процедуры. Данный факт неоднократно отмечали крупные компании, которые потребовали от сотрудников предоставить сертификаты о вакцинации.