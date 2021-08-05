Третья лишняя: ВОЗ призвала не спешить с повторной вакцинацией

Вакцинация от коронавируса в третий раз является избыточной мерой в условиях, когда в ряде стран не хватает препаратов даже для однократной прививки, и более богатые государства должны передать им излишки. С таким призывом выступил 4 августа директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он обратил внимание правительств, что следовало бы объявить мораторий на третью вакцинацию — шаг, который в ряде стран, в том числе в России, рекомендуется медицинскими и политическими властями в качестве меры по созданию и поддержанию коллективного иммунитета против коронавируса.

Мораторий на «бустерную» (поддерживающую иммунитет) вакцинацию, полагают в ВОЗ, надо выдержать хотя бы до конца сентября. Это позволило бы перераспределить имеющиеся запасы вакцин более справедливо между государствами, чтобы в каждом из них прививку (одно- или двухкомпонентную) получили бы не менее 10% населения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призыв Всемирной организации здравоохранения, скорее всего, не достигнет цели, поскольку национальный эгоизм всегда побеждал общегуманитарные мотивы, как показала пандемия COVID-19.

С самого её начала стало очевидно, что надежды на то, что общая беда сплотит человечество, оказались идеализмом: государства не только не выразили готовность отдать последнюю рубашку ещё более пострадавшим странам, но, напротив, использовали разработку вакцины в качестве нового инструмента в политической и экономической конкуренции.

Призыв ВОЗ притормозить массовую повторную вакцинацию однозначно вступает в противоречие, к примеру, с намерениями властей Германии, Франции и Британии провести третью прививочную кампанию уже через месяц. В этой же категории находится и Израиль — первая в мире страна, объявившая о всеобщей вакцинации своих граждан.

Даже в самой Всемирной организации здравоохранения признают, что не рассчитывают на сознательность национальных правительств, особенно учитывая, что штамм «дельта», по сути, свёл все предыдущие усилия по созданию коллективного иммунитета насмарку. Об этом же заявляют и создатели вакцины Pfizer — препарата, применяемого в основном в США и Канаде.

Глубина вакцинации в разных странах ещё раз показала, насколько велика пропасть между ними в экономическом и социальном развитии. Если в России и ряде европейских стран часть общества не желает прививаться, несмотря на то что для этого людям созданы все условия, то многие государства — в первую очередь африканские — просто не могут позволить себе подобную «роскошь».

По данным ВОЗ, в Африке только 5% населения получили хотя бы одноразовую прививку от коронавируса, и всего процент прошёл полную вакцинацию. Глубина вакцинации в странах третьего мира составляет ничтожные 1,5%, в то время как в развитых государствах полностью привито в среднем около 75% населения.

Tafara Mugwara/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения признаёт, что лишь её усилиями проблему решить не удастся. Однако рассчитывать, что призыв ВОЗ получит какую-то организованную поддержку, похоже, не стоит. В среду Еврокомиссия официально заявила, что решения о ревакцинации в Евросоюзе будет принимать не Брюссель, а отдельные правительства стран ЕС.

Вопрос, использовать ли дополнительную третью дозу, усиливающую иммунитет, находится в компетенции стран — членов Евросоюза, — заявила в среду представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

Любые призывы ВОЗ к сознательности нежизнеспособны изначально, и это прекрасно понимают в самой организации, рассказал NEWS.ru первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко.

Это чистой воды политический призыв, отражающий уставные обязательства ВОЗ по обеспечению равного доступа людей к медицинскому обеспечению, где бы они ни проживали. Но такое равенство невозможно уже по той причине, что множество стран не то что произвести вакцину не могут — у них нет денег даже на то, чтобы купить её на рынке. Николай Прохоренко первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением

Несмотря на вроде бы благопристойное и гуманистическое содержание призыва ВОЗ «поделиться» вакциной, с морально-этической точки зрения оно вызывает серьёзные сомнения. Получается, что организация предлагает правительствам более благополучных стран пожертвовать здоровьем и даже жизнью своих граждан, чтобы сберечь здоровье и жизнь жителей других государств.

И дело здесь не в национальном эгоизме. Получается, отмечает эксперт, как будто для Всемирной организации здравоохранения жизни африканцев важнее жизней европейцев. И подобная «обратная дискриминация» неприемлема ни при каких обстоятельствах.

Здесь возникает неразрешимая дилемма — можно ли пожертвовать жизнями сотен европейцев, чтобы спасти жизни тысяч африканцев. Это какой-то очень сомнительный «обменный курс» с этической точки зрения, — говорит Прохоренко.

В США моментально отреагировали на призыв ВОЗ — в негативном ключе. Белый дом заявил, что вообще не рассматривает вариант приостановки вакцинации, но готов поделиться вакциной с нуждающимися государствами, «если её окажется в избытке» в самих Штатах.

Stringer/dpa/Global Look Press

Там напомнили, что США в рамках гуманитарных поставок уже отправили бесплатно 110 млн доз вакцины в самые нуждающиеся страны — больше, чем пожертвования всех прочих государств вместе взятых. И это, говорят в Вашингтоне, даёт американцам полное моральное право продолжать бустерную вакцинацию своих граждан.

Что касается отклика на призыв ВОЗ в России, то, напоминает эксперт, РФ уже заключила контракты на поставки «Спутника V» во множество стран, притом что иногда возникают перебои с поставками препарата в собственные регионы. Поэтому никакой моральной дилеммы перед российским государством в этом смысле не возникает.

За прошлую неделю в мире от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 64 тысячи человек, а общее число инфицированных достигло 200 млн.