Американцы никогда не смогут доказать, что COVID-19 «утёк» из лаборатории в Ухани из-за действий администрации Белого дома 20 лет назад. Об этом заявил «Царьграду» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Республиканцы из палаты представителей США опубликовали итоги расследования о происхождении коронавирусной инфекции, которая вызвала пандемию. Американцы лишь утвердились в своей версии о «рукотворном» вирусе. Они настаивают, что источником заражения стала лаборатория в Ухани.
В свою очередь Онищенко
В результате этого, пояснил Oнищенко, человечество лишилось возможности иметь юридически значимый мeждународный механизм контроля, в соответствии с которым, если бы oн был тогда принят и ратифицирован, сегодня Китай дoлжен был бы предоставить все материалы
К сожалению, во всём, что сегодня происходит, виноваты американцы. И более того, они сами, как говорится, наступили на грабли, которые очень больно ударили по лбу, — резюмировал Онищенко.
Ранее главный республиканец комитета по международным делам палаты представителей США Мак Маккол представил доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. Он призвал наказать Китай.