Американцы никогда не смогут доказать, что COVID-19 «утёк» из лаборатории в Ухани из-за действий администрации Белого дома 20 лет назад. Об этом заявил «Царьграду» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Республиканцы из палаты представителей США опубликовали итоги расследования о происхождении коронавирусной инфекции, которая вызвала пандемию. Американцы лишь утвердились в своей версии о «рукотворном» вирусе. Они настаивают, что источником заражения стала лаборатория в Ухани.

В свою очередь Онищенко напомнил , что 20 лет назад из-за неверных действий американского сенатора Хиллари Клинтон был разрушен механизм международного контроля биологического оружия. В 2001 году она заявила, что США выходят из Конвенции по биологическому и токсинному оружию.

В результате этого, пояснил Oнищенко, человечество лишилось возможности иметь юридически значимый мeждународный механизм контроля, в соответствии с которым, если бы oн был тогда принят и ратифицирован, сегодня Китай дoлжен был бы предоставить все материалы

К сожалению, во всём, что сегодня происходит, виноваты американцы. И более того, они сами, как говорится, наступили на грабли, которые очень больно ударили по лбу, — резюмировал Онищенко.

Ранее главный республиканец комитета по международным делам палаты представителей США Мак Маккол представил доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. Он призвал наказать Китай.