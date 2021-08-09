Всплеск заражений во Флориде вызвал подозрения, что COVID-19 возник в США раньше, чем в Ухани. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Во Флориде число случаев заражения коронавирусом выросло до 18 тысяч человек в день. При этом местные жители жалуются, что власти скрывают информацию о первых пациентах, которые якобы появились раньше, чем случилась вспышка в китайской Ухани полтора года назад.

Чтобы политизировать пандемию и очернить Китай, Соединённые Штаты, возможно, скрыли истинную ситуацию раннего распространения вируса в стране, — заявил изданию вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Поводом для настороженности общественности послужил тот факт, что из данных о 171 раннем заболевании исчезло время появления симптомов. Местные СМИ заявили, что пациенты заболели ещё в январе и феврале 2020 года.

2 августа главный республиканец комитета по международным делам Мак Маккол представил доклад, основанный на данных из открытых источников. Конгрессмен считает, что версию о том, что источником заболевания был рынок морепродуктов в китайской Ухани, можно исключить. Маккол утверждает, что все данные указывают на утечку инфекции из Уханьского института вирусологии.

Республиканцы хотят призвать Китай к ответственности. Они считают, что учёные Уханьской лаборатории, а также члены Коммунистической партии КНР должны попасть под санкции. Кроме того, под суд следует отдать Питера Дасзака, который представляет в США интересы международной группы экспертов. Республиканцы утверждают, что он ответственен за непоследовательные и «заведомо неточные» утверждения относительно пандемии коронавируса.