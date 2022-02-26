Кадыров подтвердил развёртывание чеченских подразделений на Украине

Чеченская Республика. Грозный. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время смотра сил чеченских военных подразделений и спецтехники на территории собственной резиденции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале 12-минутное видео, в котором сообщил, что чеченские подразделения были развёрнуты на территории Украины. Кадыров сообщил, что пока чеченские отряды не понесли потерь. Он также призвал ВСУ сложить оружие.

Клоун Зеленский обманывает вас. Говорит чушь и ерунду. Российские военные не сдаются. Первая задача армии — обеспечить безопасность мирного населения. Нам жалко вас. Будут страдать женщины и дети, если вы не выйдете и не очистите свои города от преступной власти. Я вас прошу, — сказал он.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Киев не устраивают условия переговоров, которые были озвучены Россией. По его словам, украинские власти считают условия принуждением к капитуляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров.