18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Кадыров обвинил Мединского в ошибочной формулировке

Кадыров: РФ не пойдёт на уступки Украине, Мединский ошибся
18:56, 30 марта 2022
Кадыров обвинил Мединского в ошибочной формулировке Рамзан Кадыров Фото: ramzan/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия не пойдёт на уступки Украине. По его мнению, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский допустил ошибку в формулировке. Такое мнение Кадыров высказал в Telegram-канале. Он отметил, что у РФ «есть свой командир, который смотрит на 100 лет вперёд».

Ни на какие уступки мы не пойдём. Господин Мединский что-то ошибся. Формулировку неправильно сделал. <...> У нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперёд. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда, — заявил глава Чечни. 

Мединский заявил, что Киев в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле 29 марта впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией. Он добавил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России.

Ранее глава Чечни написал в Telegram-канале, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил. Он отметил, что российские войска проделали колоссальную работу по освобождению города, и позднее добавил, что военную спецоперацию на Украине «нельзя останавливать, необходимо довести начатое до конца» и взять Киев.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео