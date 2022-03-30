Кадыров обвинил Мединского в ошибочной формулировке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия не пойдёт на уступки Украине. По его мнению, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский допустил ошибку в формулировке. Такое мнение Кадыров высказал в Telegram-канале. Он отметил, что у РФ «есть свой командир, который смотрит на 100 лет вперёд».

Ни на какие уступки мы не пойдём. Господин Мединский что-то ошибся. Формулировку неправильно сделал. <...> У нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперёд. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда, — заявил глава Чечни.

Мединский заявил, что Киев в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле 29 марта впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией. Он добавил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России.

Ранее глава Чечни написал в Telegram-канале, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил. Он отметил, что российские войска проделали колоссальную работу по освобождению города, и позднее добавил, что военную спецоперацию на Украине «нельзя останавливать, необходимо довести начатое до конца» и взять Киев.