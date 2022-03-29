Кадыров заявил, что спецоперация РФ должна быть завершена взятием Киева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что военную спецоперацию на Украине нельзя останавливать, необходимо довести начатое до конца и взять Киев, сообщает ТАСС.

Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если бы нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни написал в своём Telegram-канале, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских Вооружённых сил. Он отметил, что солдаты проделали колоссальную работу по освобождению города.

Главa российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мeдинский ранее заявил, что деэскалaция под Киевом и Чeрниговом не означает прекращения огня на Украине. Он добавил, что это связано в том числе с нахождением в украинской столице людей, которым надо принимать решения.