Кадыров: большая часть Мариуполя находится под контролем российских военных
Кадыров заявил, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских военных
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:46, 29 марта 2022
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил. Он отметил, что солдаты проделали колоссальную работу по освобождению города. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время все поставленные задачи в Мариуполе будут выполнены.
На данный момент большая часть города находится под контролем российских вооружённых сил, — заявил Кадыров.
По его словам, он ознакомился с подробным планом действий российских силовиков. Глава Чечни добавил, что военнослужащим доставлены гуманитарная помощь и около 900 комплектов военного обмундирования, а в скором времени будет доставлено медицинское и военно-техническое оборудование.
Минобороны России ранее сообщило, что при освобождении Мариуполя российские военные обнаружили в подвалах освобождённых зданий тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами. А спасённые жители города рассказывают, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети. Кроме того, боевики из нацбатальонов в пригороде Харькова открыли огонь из миномётов по местам массового скопления мирных жителей. Три человека погибли, 10 ранены.